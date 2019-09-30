Карпин с неохотой отпускает игроков в сборную России

Главный тренер «Ростова»поделился мнением о вызове игроков клуба в сборную России.

Накануне вызов в национальную команду получили футболисты «желто-синих» Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов.

«С одной стороны, мы рады, что Чистяков растет и получил вызов, но с другой, как любой тренер клубной команды, лично я бы хотел меньше иметь игроков, вызывающихся в сборные.

Хотелось бы, чтобы больше футболистов, которые будут тренироваться вместе с нами в паузу, оставались здесь», — цитирует Карпина РИА Новости.

Сборная России сыграет с командами Шотландии и Кипра в рамках отборочного раунда Евро-2020 10 и 13 октября соответственно. 0