Алиссон может вернуться к тренировкам на этой неделе

Голкиперв ближайшее воскресенье, возможно, вернется к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп в комментарии клубной пресс-службе.

«Он вчера тренировался не с нами, но он провел полноценное занятие с тренерами вратарей. Он все ближе к возвращению. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужно поговорить с медицинской службой. Похоже, что он близок к возвращению, но последнее слово за медиками.

Алиссон не готов возобновить тренировки завтра. Возможно, это случится в воскресенье. Мы не знаем, на сто процентов, но он очень близок к возвращению», — отметил Клопп.

26-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Ливерпуль» и пропустил один мяч. 0