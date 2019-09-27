Геркус уверен в продолжении переговоров «Зенита» по Миранчукам

Бывший гендиректор «Локомотива»заявил, что «Зенит» продолжит попытки приобрести полузащитников «красно-зеленых»

«Никогда не говори "никогда". Все возможно. Не думаю, что "Зенит" заплатит 45 миллионов евро. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

Если переговоры ведутся — а я знаю, что они ведутся — то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с "Локомотивом" по времени станет короче еще на полгода.

Уверен в том, что зимой увидим еще один раунд. У братьев была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что "Барса" и "Реал" — гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой.

"Валенсия" и "Севилья" более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта — не играть в Англии», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0