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    Геркус уверен в продолжении переговоров «Зенита» по Миранчукам

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    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Зенит» продолжит попытки приобрести полузащитников «красно-зеленых» Алексея и Антона Миранчуков.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Никогда не говори "никогда". Все возможно. Не думаю, что "Зенит" заплатит 45 миллионов евро. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

    Если переговоры ведутся — а я знаю, что они ведутся — то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с "Локомотивом" по времени станет короче еще на полгода.

    Уверен в том, что зимой увидим еще один раунд. У братьев была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что "Барса" и "Реал" — гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой.

    "Валенсия" и "Севилья" более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта — не играть в Англии», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0

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