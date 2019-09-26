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    Головин попал в символическую сборную 7 тура Лиги 1

    Лига 1 Футбол Франции Монако Календарь Лиги 1
    Специалисты французского издания L'Equipe создали символический состав из лучших футболистов 7 тура Лиги 1. В их числе оказался российский хавбек Александр Головин.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Список игроков выглядит следующим образом: Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Александр Головин («Монако»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).

    В прошлом матче с «Ниццой» Головин стал автором двух результативных ударов. Также россиянин сделал голевую передачу. «Монако» выиграл со счетом 3:1. Это была первая победа команды в нынешнем сезоне Лиги 1. 0

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