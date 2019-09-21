«Химки» разгромили «Факел», «Балтика» одолела «Ротор»

на выезде разгромили «Факел» в матче 14-го тура ФНЛ со счетом 3:0. Дублем в составе «Химок» оформил Артем Полярус, а еще один гол забил Александр Трошечкин.

В другом матче тура «Шинник» с минимальным счетом обыграл «Чертаново» на поле соперника — 1:0. Единственный гол в игре на счету полузащитника ярославской команды Василия Алейникова.

В еще одной встрече дня «Балтика» в Калининграде в драматичной концовке переиграла волгоградский «Ротор» — 2:1. Также «Армавир» и «Луч» сыграли вничью — 0:0.

«Химки» с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице и продолжают преследование лидера сезона — «Торпедо», у которого 37 очков. «Шинник» с 23 очками поднялся на 5-ю позицию, опередив «Чертаново» у которого 22 очка и 6-е место.

«Армавир» набрал 15 очков и занимает 14-е место. У «Луча» 18 очков (11-я позиция). У «Балтики» 19 очков и девятое место. «Ротор» остался на третьей строчке, имея в активе 25 очков. 0