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    «Химки» разгромили «Факел», «Балтика» одолела «Ротор»

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    «Химки» на выезде разгромили «Факел» в матче 14-го тура ФНЛ со счетом 3:0. Дублем в составе «Химок» оформил Артем Полярус, а еще один гол забил Александр Трошечкин.

    «Химки» разгромили «Факел», «Балтика» одолела «Ротор»
    «Химки» разгромили «Факел», «Балтика» одолела «Ротор»

    В другом матче тура «Шинник» с минимальным счетом обыграл «Чертаново» на поле соперника — 1:0. Единственный гол в игре на счету полузащитника ярославской команды Василия Алейникова.

    В еще одной встрече дня «Балтика» в Калининграде в драматичной концовке переиграла волгоградский «Ротор» — 2:1. Также «Армавир» и «Луч» сыграли вничью — 0:0.

    «Химки» с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице и продолжают преследование лидера сезона — «Торпедо», у которого 37 очков. «Шинник» с 23 очками поднялся на 5-ю позицию, опередив «Чертаново» у которого 22 очка и 6-е место.

    «Армавир» набрал 15 очков и занимает 14-е место. У «Луча» 18 очков (11-я позиция). У «Балтики» 19 очков и девятое место. «Ротор» остался на третьей строчке, имея в активе 25 очков. 0

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