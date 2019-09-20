Кирьяков: Претензий к ЦСКА меньше, чем к «Краснодару»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал разгромные поражения российских клубов на старте группового этапа Лиги Европы.

«Ну, лет 50 или 100, наверное, еще можно говорить о том, что у "Краснодара" не хватает еврокубкового опыта. Если серьезно, это ерунда полная. Слышать этот бред... Это, конечно, может продолжаться бесконечно, вот эти разговоры об отсутствии опыта игры в Европе.

Но ведь у "Краснодара" есть игроки, выступающие за сборные своих стран, выступавшие на высоком уровне. И тут ведь мы даже говорим не о матче Лиги чемпионов», — цитирует Кирьякова «Р-Спорт».

Напомним, в гостевых матчах турнира ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5), «Краснодар» — швейцарскому «Базелю» (0:5). 0