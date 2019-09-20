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    Кирьяков: Претензий к ЦСКА меньше, чем к «Краснодару»

    Лига Европы Краснодар ЦСКА Базель Календарь Лиги Европы
    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал разгромные поражения российских клубов на старте группового этапа Лиги Европы.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «Ну, лет 50 или 100, наверное, еще можно говорить о том, что у "Краснодара" не хватает еврокубкового опыта. Если серьезно, это ерунда полная. Слышать этот бред... Это, конечно, может продолжаться бесконечно, вот эти разговоры об отсутствии опыта игры в Европе.

    Но ведь у "Краснодара" есть игроки, выступающие за сборные своих стран, выступавшие на высоком уровне. И тут ведь мы даже говорим не о матче Лиги чемпионов», — цитирует Кирьякова «Р-Спорт».

    Напомним, в гостевых матчах турнира ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» (1:5), «Краснодар» — швейцарскому «Базелю» (0:5). 0

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