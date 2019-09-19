Экс-наставник «Ньюкасла» отстранен от футбола за проявление расизма

Питер Бирдсли
globallookpress.com
После специального расследование, которое было начато в отношении Бирдсли, было принято решение отстранить его от футбольной деятельности на 8 месяцев. Тренера обвинили в нескольких случаях расизма в сторону молодых игроков «Ньюкасла».
Все началось с жалобы футболиста Ясина Бен Эль-Мханни в 2017 году, после чего Бирдсли вызвали на допрос.
В марте наставник молодежной команды «сорок» ушел с поста тренера команды и пока что он не может заниматься спортивной деятельность до 29 апреля 2020 года. 0