Экс-наставник «Ньюкасла» отстранен от футбола за проявление расизма

Бывший футболист сборной Англии, «Ливерпуля», «Эвертона» и «Ньюкасла», а также экс-наставник молодежной команды «сорок»отстранен от футбола на 8 месяцев. Как сообщается на официальном сайте FA, специалиста наказали за проявление расизма.

После специального расследование, которое было начато в отношении Бирдсли, было принято решение отстранить его от футбольной деятельности на 8 месяцев. Тренера обвинили в нескольких случаях расизма в сторону молодых игроков «Ньюкасла».

Все началось с жалобы футболиста Ясина Бен Эль-Мханни в 2017 году, после чего Бирдсли вызвали на допрос.

В марте наставник молодежной команды «сорок» ушел с поста тренера команды и пока что он не может заниматься спортивной деятельность до 29 апреля 2020 года. 0