Льорис рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS

Вратарьзаявил, что не планирует завершать карьеру в составе «шпор» и может поиграть в MLS.

«Не думаю, что закончу карьеру в "Тоттенхэме". У меня впереди еще несколько лет, хочу выжать из них максимум. Также нужно знать, когда закончить в нужный момент, я не против попробовать что-то новое», сказал Льорис в интервью France Football.

«Это могут быть Соединенные Штаты. Не знаю, у меня всегда были проблемы с планированием на более длительный срок», — добавил вратарь.

Отметим, что действующий контракт 32-летнего Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. 0