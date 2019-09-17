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    Льорис рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS

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    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис заявил, что не планирует завершать карьеру в составе «шпор» и может поиграть в MLS.

    Уго Льорис
    Уго Льорис

    «Не думаю, что закончу карьеру в "Тоттенхэме". У меня впереди еще несколько лет, хочу выжать из них максимум. Также нужно знать, когда закончить в нужный момент, я не против попробовать что-то новое», сказал Льорис в интервью France Football.

    «Это могут быть Соединенные Штаты. Не знаю, у меня всегда были проблемы с планированием на более длительный срок», — добавил вратарь.

    Отметим, что действующий контракт 32-летнего Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. 0

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