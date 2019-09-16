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    Соболев: Самара, прошу прощения за вчерашний матч

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    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев извинился перед болельщиками за то, что не смог забить пенальти в матче с «Краснодаром». Соответствующее сообщение появилось у него на странице в Instagram.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Пенальти был назначен при счете 1:1. Таким образом, в случае успешной реализации стандартного положения Соболев мог вывести команду вперед.

    «Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвёл всех: ребят, болельщиков, город… Забей пенальти — было бы всё по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!», — написал нападающий на своей странице.

    Напомним, что Соболев забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах РПЛ. Это делает его лучшим бомбардиром команды на данный момент. 0

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