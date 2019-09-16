Соболев: Самара, прошу прощения за вчерашний матч

Нападающийизвинился перед болельщиками за то, что не смог забить пенальти в матче с. Соответствующее сообщение появилось у него на странице в Instagram

Пенальти был назначен при счете 1:1. Таким образом, в случае успешной реализации стандартного положения Соболев мог вывести команду вперед.

«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвёл всех: ребят, болельщиков, город… Забей пенальти — было бы всё по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!», — написал нападающий на своей странице.

Напомним, что Соболев забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах РПЛ. Это делает его лучшим бомбардиром команды на данный момент. 0