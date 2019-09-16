«Лудогорец» и ЦСКА рассудят боснийцы, «Базель» и «Краснодар» — финны

Назначены арбитры на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

«Лудогорец» и ЦСКА рассудит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвертый рефери — Адмир Шехович.

Встречу между «Базелем» и «Краснодаром» доверили финну Маттиасу Гестраниусу. Его ассистентами назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертым рефери будет Вилле Невалайнен.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче между «Стандардом» и «Гимарайншем».

Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.

Все матчи пройдут в четверг, 19 сентября. 0