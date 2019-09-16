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    «Лудогорец» и ЦСКА рассудят боснийцы, «Базель» и «Краснодар» — финны

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    Назначены арбитры на матчи первого тура группового этапа Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

    Ирфан Пельто
    Ирфан Пельто

    «Лудогорец» и ЦСКА рассудит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвертый рефери — Адмир Шехович.

    Встречу между «Базелем» и «Краснодаром» доверили финну Маттиасу Гестраниусу. Его ассистентами назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертым рефери будет Вилле Невалайнен.

    Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче между «Стандардом» и «Гимарайншем».

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    • Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.

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