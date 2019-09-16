«Лудогорец» и ЦСКА рассудят боснийцы, «Базель» и «Краснодар» — финны

Ирфан Пельто
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«Лудогорец» и ЦСКА рассудит босниец Ирфан Пельто. Ассистентами арбитра будут Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвертый рефери — Адмир Шехович.
Встречу между «Базелем» и «Краснодаром» доверили финну Маттиасу Гестраниусу. Его ассистентами назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертым рефери будет Вилле Невалайнен.
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче между «Стандардом» и «Гимарайншем».
Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.
Все матчи пройдут в четверг, 19 сентября. 0