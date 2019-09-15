Божович не имеет претензий к своим игрокам

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итоги встречи РПЛ с «Краснодаром» (2:4).

«Думаю, что в первом тайме мы выглядели очень солидно. Если бы забили пенальти в развалку то, думаю, что все было бы по-другому. Но, наоборот, пропустили из раздевалки, очень быстро пропустили два гола, потом было очень трудно отыграться.

Но могу сказать, что ребята старались играть в футбол, игра смотрелась. Мы не опускали руки, продолжали бороться. Могли забить, правда, и пропустить еще могли. Весь второй тайм атаки шли в обе стороны. У меня нет претензий к игрокам, потому что они сражались до конца.

Мне прежде всего жалко Соболева. Он мог оформить дубль, показал очень хорошую игру. Жалко, что не забил пенальти. Надеюсь, что у него еще все впереди.

По горячим следам ничего в раздевалке не говорю. Только пожимаю руку каждому игроку и ухожу. Потому что и они, и я на нервах еще», — сказал Божович в эфире канала «Матч Премьер». 0