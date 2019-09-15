«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 4:2, обзор голов

Самарцы открыли счет на 12-й минуте. Дмитрий Кабутов выполнил подачу в центр штрафной, откуда Александр Соболев в борьбе с защитником смог переправить мяч в ворота.
Спустя четыре минуты «быки» отыгрались. Сергей Петров от правого края штрафной сделал передачу в центр, где Магомед-Шапи Сулейманов первым касанием мяч обработал, а со второго с лета пробил точно под дальнюю штангу.
В концовке первого тайма «Крылья Советов» получили право на пенальти, но Соболев не смог переиграть Матвея Сафонова, угадавшего направление полета мяча.
На 48-й минуте «Краснодар» получил преимущество в счете. Петров выполнил прострел, мяч рикошетом от Ари прилетел к Кристоферу Ольссону, который техничным ударом поразил угол ворот.
Еще через девять минут отличился Вандерсон, воспользовавшись передачей Тонни де Вильены. На 67-й минуте Ари не забил с пенальти, но тут же удачно сыграл на добивании, сделав счет 4:1.
Самарцы свой второй пенальти тоже реализовали — на 75-й минуте Паул Антон установил окончательный результат.
В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место (20 очков), а «Крылья Советов» — 14-е (7 очков). 0