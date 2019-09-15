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    «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих

    «Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Краснодар» в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги обыграл «Крылья Советов» — 4:2.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    Самарцы открыли счет на 12-й минуте. Дмитрий Кабутов выполнил подачу в центр штрафной, откуда Александр Соболев в борьбе с защитником смог переправить мяч в ворота.

    Спустя четыре минуты «быки» отыгрались. Сергей Петров от правого края штрафной сделал передачу в центр, где Магомед-Шапи Сулейманов первым касанием мяч обработал, а со второго с лета пробил точно под дальнюю штангу.

    В концовке первого тайма «Крылья Советов» получили право на пенальти, но Соболев не смог переиграть Матвея Сафонова, угадавшего направление полета мяча.

    На 48-й минуте «Краснодар» получил преимущество в счете. Петров выполнил прострел, мяч рикошетом от Ари прилетел к Кристоферу Ольссону, который техничным ударом поразил угол ворот.

    Еще через девять минут отличился Вандерсон, воспользовавшись передачей Тонни де Вильены. На 67-й минуте Ари не забил с пенальти, но тут же удачно сыграл на добивании, сделав счет 4:1.

    Самарцы свой второй пенальти тоже реализовали — на 75-й минуте Паул Антон установил окончательный результат.

    РПЛ. 9-й тур
    «Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 4:2 (1:1)
    Голы: Соболев, 12 (0:1). Сулейманов, 16 (1:1). Олссон, 48 (2:1). Вандерсон Масиэл, 57 (3:1). Ари, 67 (4:1). Антон, 75 — с пенальти (4:2)Нереализованные пенальти: Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67 (вратарь)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон, Камболов (Уткин, 61), Вилена, Сулейманов, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон Масиэл (Намли, 76)«Крылья Советов»: Рыжиков, Кабутов (Радонич, 80), Карпов, Чернов, Полуяхтов, Канунников, Гацкан, Тимофеев (Антон, 69), Зиньковский, Комбаров (Терехов, 61), СоболевПредупреждения: Кабутов, 33. Камболов, 45+2. Мартынович, 50. Гацкан, 66. Спаич, 74. Вилена, 82

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место (20 очков), а «Крылья Советов» — 14-е (7 очков). 0

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