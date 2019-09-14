Крыховяк: В Лиге чемпионов нужно играть лучше

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу команды в выездном матче 9-го тура чемпионата России против(1:0).

«Пусть "Сочи" больше владел мячом, но самое главное, что мы победили. Команда готова к Лиге чемпионов, но если мы хотим побеждать и там, необходимо играть лучше.

"Байер" — это хорошее начало. Мы готовы провести свой лучший матч и взять три очка», — приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников.

После этой победы «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против «Оренбурга». 0