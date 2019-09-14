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    Джикия: Когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», тренер ни при чем

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после домашнего матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Согласитесь, когда "Спартак" дома проигрывает "Уралу", то это достаточно странно. По сути, тренер здесь ни при чем. На поле играют футболисты.

    Может, кто-то и говорит о его отставке, но мы со своей стороны полностью доверяем тренеру. В какой футбол он хочет играть, мы старались на тренировках выполнять это.

    Что-то получается, что-то — нет. Уверенность в том, что хочет главный тренер, у нас есть.

    Сегодня Геогиевич — тренер "Спартака". Я — игрок "Спартака". Понимаю, что все это временно и когда-то закончится.

    Пока мы вместе, мы будем смотреть друга на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то будем решать и все высказывать.

    То, что происходит в раздевалке, я никогда не обсуждаю. Разговор был, мы задержались в раздевалке. Это был разговор, который касался поражения на домашнем стадионе.

    Если завтра болельщики будут жестко прессовать тренера на открытой тренировке — я его поддержу», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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