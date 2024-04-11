До матча
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков в 31-м матче. На счету «сорок» 14 побед, 5 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 65:52.
В крайнем туре АПЛ «Ньюкасл» играл на выезде против «Фулхэма». Подопечные Эдди Хау одержали минимальную победу благодаря голу Гимараеша на 81-й минуте (1:0).
Таким образом, «Ньюкасл» не проиграл в чемпионате в третий раз кряду. Ранее «сороки» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и обыграли в результативном матче «Вест Хэм» (4:3).
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» продолжает борьбу за лигочемпионские места на будущий сезон. На данный момент лондонцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 60 очков в 31-м матче.
В этом сезоне подопечные Энджа Постекоглу 18 раз праздновали победу, 6 раз сыграли ничьи и уступили в 7-ми матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 65:45.
У «Тоттенхэма» 4 победы в 6-ти последних матчах АПЛ. В крайнем туре чемпионата Англии «шпоры» дома обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.
Личные встречи
«Тоттенхэма» отпраздновал крупную победу над «Ньюкаслом» в первом круге (4:1). Всего в 10-ти последних встречах лондонская команда одержала 5 побед, «сороки» оказались сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.91.