«Ньюкасл» в рамках 33-го тура чемпионата Англии сыграет дома с «Тоттенхэмом». Следить за ходом встречи приглашаем вас вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Тоттенхэм : Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Пол Дамметт, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон, Харви Льюис Барнс, Энтони Гордон, Александер Исак Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Деян Кулушевски, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Педро Порро, Сон Хын Мин

До матча

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков в 31-м матче. На счету «сорок» 14 побед, 5 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 65:52.

В крайнем туре АПЛ «Ньюкасл» играл на выезде против «Фулхэма». Подопечные Эдди Хау одержали минимальную победу благодаря голу Гимараеша на 81-й минуте (1:0).

Таким образом, «Ньюкасл» не проиграл в чемпионате в третий раз кряду. Ранее «сороки» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и обыграли в результативном матче «Вест Хэм» (4:3).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за лигочемпионские места на будущий сезон. На данный момент лондонцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 60 очков в 31-м матче.

В этом сезоне подопечные Энджа Постекоглу 18 раз праздновали победу, 6 раз сыграли ничьи и уступили в 7-ми матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 65:45.

У «Тоттенхэма» 4 победы в 6-ти последних матчах АПЛ. В крайнем туре чемпионата Англии «шпоры» дома обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

Личные встречи

«Тоттенхэма» отпраздновал крупную победу над «Ньюкаслом» в первом круге (4:1). Всего в 10-ти последних встречах лондонская команда одержала 5 побед, «сороки» оказались сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.91.