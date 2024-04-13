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    «Шпоры» должны добиться положительного результата

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, АПЛ, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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    13 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:30 мск. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Апреля 2024 года
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» проводит нынешний сезон хуже, чем предыдущий. Клуб находится практически в середине турнирной таблицы.

    На данный момент в активе «Ньюкасла» 47 очков по итогам 31 матча. «Сороки» в чемпионате Англии-2023/24 одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Команда забила 65 голов и пропустила 52 мяча.

    Ньюкасл — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Ньюкасл» начал апрель с домашнего матча с «Эвертоном». На своем поле клуб не смог победить, сыграв вничью 1:1.

    6 апреля «сороки» наконец-то завоевали три очка. В гостях «Ньюкасл» взял верх над «Фулхэмом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Бруно Гимарайнш.

    Не сыграют: Тонали — дисквалификация. Альмирон, Ботман, Вилсон, Жоэлинтон, Ласселс, Ливраменто, Майли, Поуп, Триппьер — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: В «Ньюкасле» трезво понимают, что шансы на попадание в еврокубки ничтожно малы. Команда, которая играла в текущем сезоне в Лиге чемпионов, явно сдала. Нужно провести работу над ошибками.

    В АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает с 11 марта. Тогда команда в гостях уступила «Челси» со счетом 2:3. Напомним, не так давно «сороки» вылетели из Кубка Англии.

    В последних пяти домашних матчах АПЛ у «Ньюкасла» две победы и три ничьи. Клубу удалось обыграть в родных стенах «Вулверхэмптон» (3:0) и «Вест Хэм» (4:3).

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» нацелен по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Пока клуб находится в топ-4.

    «Шпоры» в 31-м матче набрали 60 очков. Команда идет на 4-й строчке в таблице. У «Тоттенхэма» 18 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Лондонцы 65 раз поразили ворота соперника, пропустив в ответ 45 голов.

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    • Последние матчи: В первом матче апреля «Тоттенхэм» в гостях встречался с «Вест Хэмом». Выявить сильнейшего не удалось. Команды сыграли вничью 1:1.

    7 апреля «Тоттенхэм» порадовал фанатов в домашней встрече. «Шпоры» взяли верх над «Ноттингем Форест» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Мурильо (автогол), Микки ван де Вен и Педро Порро.

    Не сыграют: Ришарлисон, Сессеньон, Соломон и Форстер — травмированы.

    Состояние команды: «Тоттенхэм» активно борется за Лигу чемпионов. В такой ситуации команде нужно стараться не терять очки. Плотность в таблице очень высокая.

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    «Тоттенхэм» не уступает в АПЛ с 16 марта. Тогда клуб не набрал ни одного очка в игре с «Фулхэмом» (0:3). На данный момент беспроигрышная серия «шпор» составляет три матча.

    В нынешнем сезоне команды встречались друг с другом в декабре 2023 года. Тогда в первом круге АПЛ у «Тоттенхэма» не возникло никаких проблем в игре с «Ньюкаслом». Лондонцы в родных стенах разгромили соперника со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» в АПЛ не проигрывает на своем поле с 13 января

    • «Тоттенхэм» в последних трех встречах одержал две победы

    • В первом круге «шпоры» разгромили соперника со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 4.00, а выигрыш «Ньюкасла» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.05.

    Прогноз: Мотивация «Тоттенхэма» намного выше. Клубу по силам попасть в еврокубки, поэтому «шпоры» постараются нанести поражение «Ньюкаслу».

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 1.77.

    Прогноз: У обеих команд нет проблем с атакой. Букмекеры ждут результативного футбола. Скорее всего, будет забито минимум четыре гола.

    Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» должны добиться положительного результата
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