«МЮ» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Фулхэма»

Защитник «Фулхэма»может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги.

По информации TEAMtalk, в переходе 26-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Источник утверждает, что оба клуба уже общались с представителями игрока, который в июне этого года станет свободным агентом.

Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2020 году он перешел в «Фулхэм» за 1,65 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Адарабиой в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 18 матчей и забил два гола.