«МЮ» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Фулхэма»

Тосин Адарабиойо Фото: globallookpress.com
По информации TEAMtalk, в переходе 26-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Источник утверждает, что оба клуба уже общались с представителями игрока, который в июне этого года станет свободным агентом.
Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2020 году он перешел в «Фулхэм» за 1,65 миллиона евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Адарабиой в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 18 матчей и забил два гола.