Черчесов оценил результат двух сыгранных матчей на пять баллов

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0).

«Сегодня матч можно забыть, завтра разберем, потом проанализируем. Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан хорошая команда, у них 7 очков. Виден почерк тренера.

Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом. Игроки приедут через месяц и забудут, что было. Тренер такое позволить себе не может.

У Кудряшова и Ионова было не лучшее состояние, у Алексея стало сводить ноги в Шотландии. Миранчук и Черышев должны были измотать соперника. За счет преимущества на флангах мы обыграли Казахстан в первой встрече. Замена Ахметова из другой серии, нам нужно было забивать, но мы выпустили более оборонительного Зобнина. Я игрокам сказал: вам дается шанс, вы должны его использовать.

Фернандес получил повреждение, но должен был продолжить игру. Он продолжил и свою работу сделал. Нам нельзя время было терять. Понятно, что мы рисковали, делая замену на 63-й минуте. Ахметов чуть подзадыхаться стал, начали пропускать контратаки. Нужно было реагировать на это», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. 0