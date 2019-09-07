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    Черчесов: Победа над Шотландией — уже история

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча с Шотландией (2:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Я не знал, что Шотландия в первый раз за четыре года проиграла дома. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались.

    Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро еще один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — цитирует Черчесова ТАСС.

    Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвертое. 0

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