Черчесов: Победа над Шотландией — уже история

Станислав Черчесов
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«Я не знал, что Шотландия в первый раз за четыре года проиграла дома. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались.
Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро еще один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — цитирует Черчесова ТАСС.
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвертое. 0