Черчесов: Победа над Шотландией — уже история

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча с Шотландией (2:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Я не знал, что Шотландия в первый раз за четыре года проиграла дома. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались.

Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро еще один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — цитирует Черчесова ТАСС.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвертое. 0