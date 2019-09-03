Скотт Мактоминай: В матче со сборной России мы обязаны победить

Новостная служба BBC опубликовала небольшое интервью, который является футболистоми по совместительству игроком сборной Шотландии. В нем хавбек рассказал о том, какие цели ставит команда перед игрой с россиянами.

«Это серьёзное соревнование. Чтобы попасть в сборную, необходимо прикладывать все возможные усилия. Для команды важно двигаться и развиваться, чтобы добиваться успехов и поставленных целей. В матче со сборной России мы обязаны победить, поражение не рассматривается», — приводит BBC слова шотландца.

Матч Шотландия — Россия состоится в Глазго. 6 сентября в 21:45 по мск команды выйдут на газон стадиона «Хэмпден Парк». Обслуживать этот поединок будут арбитры из Греции. 0