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    Скотт Мактоминай: В матче со сборной России мы обязаны победить

    Между тем Евро-2020 Сборная России
    Новостная служба BBC опубликовала небольшое интервью Скотта Мактоминая, который является футболистом «Манчестер Юнайтед» и по совместительству игроком сборной Шотландии. В нем хавбек рассказал о том, какие цели ставит команда перед игрой с россиянами.

    Скотт Мактоминай
    Скотт Мактоминай

    «Это серьёзное соревнование. Чтобы попасть в сборную, необходимо прикладывать все возможные усилия. Для команды важно двигаться и развиваться, чтобы добиваться успехов и поставленных целей. В матче со сборной России мы обязаны победить, поражение не рассматривается», — приводит BBC слова шотландца.

    Матч Шотландия — Россия состоится в Глазго. 6 сентября в 21:45 по мск команды выйдут на газон стадиона «Хэмпден Парк». Обслуживать этот поединок будут арбитры из Греции. 0

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