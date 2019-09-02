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    Словенский защитник «Зенита» перешел в «Сочи»

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    Защитник «Зенита» Миха Мевля перешел в «Сочи», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

    Миха Мевля
    Миха Мевля

    Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

    Словенский футболист являлся игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ он не сыграл ни одного матча. В феврале нынешнего года Мевля на правах аренды перешёл в «Ростов», а летом вернулся в стан петербургской команды.

    Ранее в состав «Сочи» из «Зенита» перешли ряд футболистов, в числе которых Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. 0

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