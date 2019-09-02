Словенский защитник «Зенита» перешел в «Сочи»

Защитникперешел в, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Миха Мевля ФК «Зенит» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

Словенский футболист являлся игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ он не сыграл ни одного матча. В феврале нынешнего года Мевля на правах аренды перешёл в «Ростов», а летом вернулся в стан петербургской команды.

Ранее в состав «Сочи» из «Зенита» перешли ряд футболистов, в числе которых Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. 0