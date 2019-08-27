«Динамо» движется по направлению к титулу, считает Шунин

Вратарь и капитан «Динамо»признался, что очень хочет выиграть титул с московской командой.

32-летний Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 5 матчах.

«Наград, правда, не очень много, но все медали, кубки с детства храню у родителей. Там есть специальная полочка в кабинете, где это всё находится.

Конечно, очень хочется выиграть с "Динамо" титул. Я вижу, что сейчас мы, весь клуб в целом, движемся в правильном направлении.

Скажу честно — варианты были. Я находился в подвешенном состоянии, контракт заканчивался, но никаких разговоров о продлении от предыдущего руководства так и не было.

С начала года я уже мог подписывать соглашение с любым заинтересованным во мне клубом, но для себя решил так — думаю только о футболе, а уже по окончании сезона разговариваю с "Динамо".

Рад, что такой разговор состоялся, он был по инициативе клуба и, как видите, получился успешным. Я — в "Динамо"! И я счастлив!

В первую очередь я думаю о командных результатах. Именно это самое важное. Всё остальное — на втором плане. Хотя есть одна статистика, за которой я слежу.

Это "Клуб Льва Яшина", в который входят вратари, отыгравшие 100 и более матчей на "ноль". Вот туда мне хочется попасть.

Опять же это связано с результатами команды — не пропустил, значит, команда уже не проиграла. К этому и стремлюсь!», — приводит слова Шунина пресс-служба столичной команды. 0