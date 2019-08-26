«Спартак» отдаст Селихова в аренду

Вратарь «Спартака»покинет клуб и уйдет в аренду, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, наиболее вероятен трансфер игрока в «Крылья Советов». Соглашение будет рассчитано до конца сезона 2019/20.

Также в игроке заинтересован «Урал», но у екатеринбуржцев ниже финансовые возможности.

Селихов рассчитывает получить регулярную игровую практику, а потому намерен на время покинуть «красно-белых».

Отмечается, что москвичи возьмут на себя основные выплаты по зарплате голкипера, порядка 70 процентов — она составляет около 1,3 миллиона евро в год. 0