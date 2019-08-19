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    Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Здорово вышли спартаковцы из обороны в атаку, Бакаев отпасовал на левый край штрафной ЦСКА, Шюррле мягкий навес сделал в центр, куда набежал Самюэль Жиго и в падении головой пробил в самый угол ворот.

    Армейцы отыгрались на 68-й минуте. Казалось отбились спартаковцы от фланговой атаки, Джикия вынес мяч за штрафную, но Марио Фернандес с подбора пробил в касание, рикошет от Жиго помешал вратарю среагировать — мяч залетел в дальний угол ворот.

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    А на 79-й минуте, после подачи от угла поля, мяч через рикошеты отлетел во вратарскую ЦСКА, где момент подкараулил Жиго, оформивший дубль ударом в упор.

    «Спартак», набрав 11 очков, поднялся на 4-е место в таблице РПЛ, а ЦСКА с 10 очками, опустился на 8-ю строчку.

    РПЛ. 6-й тур
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (0:0)
    Голы: Жиго, 59 (1:0). Марио Фернандес, 68 (1:1). Жиго, 79 (2:1)«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев (Мельгарехо, 88), Гулиев, Зобнин, Шюррле, Тил, Ларссон (Мирзов, 73)ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Кучаев, Ефремов (Нисимура, 22. Бийол, 87), ЧаловПредупреждения: Ларссон, 36. Магнуссон, 71. Набабкин, 90+5
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