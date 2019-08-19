«Спартак» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 59-й минуте. Здорово вышли спартаковцы из обороны в атаку, Бакаев отпасовал на левый край штрафной ЦСКА, Шюррле мягкий навес сделал в центр, куда набежал Самюэль Жиго и в падении головой пробил в самый угол ворот.

Армейцы отыгрались на 68-й минуте. Казалось отбились спартаковцы от фланговой атаки, Джикия вынес мяч за штрафную, но Марио Фернандес с подбора пробил в касание, рикошет от Жиго помешал вратарю среагировать — мяч залетел в дальний угол ворот.

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А на 79-й минуте, после подачи от угла поля, мяч через рикошеты отлетел во вратарскую ЦСКА, где момент подкараулил Жиго, оформивший дубль ударом в упор.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на 4-е место в таблице РПЛ, а ЦСКА с 10 очками, опустился на 8-ю строчку.