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    Льоренте надеется на предложение от «Манчестер Юнайтед»

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    По данным teamTALK, 34-летний нападающий Фернандо Льоренте ждет предложение от «Ман Юнайтед». На данный момент форвард находится в списке свободных агентов.

    Фернандо Льоренте
    Фернандо Льоренте

    Недавно «МЮ» распрощался со своим нападающим Ромелу Лукаку. Также известно, что на правах аренды в «Интер» отправится Алексис Санчес.

    Таким образом, вполне вероятно, что клуб постарается усилить линию атаки. Так как трансферное окно в Англии закрыто, клубам из АПЛ позволено подписывать только свободных агентов. Именно поэтому Льоренте пока что не соглашается на другие предложения и ждет действий от «манкунианцев».

    Напомним, что в прошлом сезоне нападающий отыграл за «Тоттенхэм», забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. 0

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