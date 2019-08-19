Льоренте надеется на предложение от «Манчестер Юнайтед»

По данным teamTALK, 34-летний нападающийждет предложение от. На данный момент форвард находится в списке свободных агентов.

Недавно «МЮ» распрощался со своим нападающим Ромелу Лукаку. Также известно, что на правах аренды в «Интер» отправится Алексис Санчес.

Таким образом, вполне вероятно, что клуб постарается усилить линию атаки. Так как трансферное окно в Англии закрыто, клубам из АПЛ позволено подписывать только свободных агентов. Именно поэтому Льоренте пока что не соглашается на другие предложения и ждет действий от «манкунианцев».

Напомним, что в прошлом сезоне нападающий отыграл за «Тоттенхэм», забив 8 голов и отдав 5 результативных передач. 0