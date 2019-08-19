«Атлетико» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче первого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0.

«Матрасники» вышли вперед на 23-й минуте, когда Киран Триппьер выполнил подачу с фланга, а Альваро Мората точно пробил головой.

На 38-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — Хорхе Молина получил красную карточку за грубый фол в центре поля.

Спустя четыре минуты за вторую желтую карточку был удален защитник «Атлетико» Ренан Лоди.

На 56-й минуте Мората мог оформить дубль, но не забил пенальти, заработанный Жуаном Фелишем.

Примера. 1-й тур «Атлетико» — «Хетафе» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 — 23 Мората«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди, Савич, Триппьер, Лемар (Витоло, 73), Коке, Сауль, Томас (Эрмосо, 62), Жоау Феликс (Льоренте, 66), Мората«Хетафе»: Сория, Ньом, Суарес (Анхель Родригес, 64), Кабрера (Рауль Гарсия, 46), Кукурелья, Арамбарри, Фажр, Бруно Гонсалес, Джене, Молина, Мата (Гальего, 80)Предупреждения: Кабрера (17), Лоди (41), Фажр (49), Ньом (77), Сауль (81), Анхель Родригес (90+3)Удаления: Молина (38), Лоди (42)

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к «Леганесу», а «Хетафе» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао. 0