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    «Оренбург» и «Сочи» обменялись голами

    «Оренбург» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу. На 46-й минуте Алвеш от угла штрафной выполнил подачу во вратарскую «Сочи», Никита Калугин головой срезал мяч в свои ворота.

    Отыгрались гости на 68-й минуте, когда в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти — Чуканов толкнул в спину Заболотного.

    Дмитрий Полоз с «точки» пробил в уголок ворот, Руденко едва не парировал мяч. Этот гол стал первым для «Сочи» в РПЛ.

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    По ходу игры тренер «Оренбурга» Платон Захарчук был удален за то, что показал арбитру Михаилу Вилкову воображаемую карточку.

    После этого матча «Сочи» с 3 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками остался на последнем месте.

    В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Сочи» — с «Уралом».

    РПЛ. 6-й тур
    «Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)
    Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1)«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, Сиваков, Аюпов, Терехов, Мишкич, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Юрганов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Полоз, Мостовой (Бурмистров, 77)Предупреждения: Новосельцев, 19. Аюпов, 22. Мишкич, 42. Цаллагов, 63. Деспотович, 84. Нобоа, 90+2
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