«Оренбург» — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 6-го тура российской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу. На 46-й минуте Алвеш от угла штрафной выполнил подачу во вратарскую «Сочи», Никита Калугин головой срезал мяч в свои ворота.

Отыгрались гости на 68-й минуте, когда в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти — Чуканов толкнул в спину Заболотного.

Дмитрий Полоз с «точки» пробил в уголок ворот, Руденко едва не парировал мяч. Этот гол стал первым для «Сочи» в РПЛ.

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По ходу игры тренер «Оренбурга» Платон Захарчук был удален за то, что показал арбитру Михаилу Вилкову воображаемую карточку.

После этого матча «Сочи» с 3 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками остался на последнем месте.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Сочи» — с «Уралом».