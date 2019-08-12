СМИ: Луческу может возглавить московское «Динамо»

Румынский тренерможет возглавить

Об этом сообщила украинская программа «ТаТоТаке».

Ранее издание Gazeta Sporturilor сообщило, что румын может возглавить киевское «Динамо». Однако, по данным источника, румынские журналисты перепутали киевское «Динамо» с московским.

В настоящий момент москвичей тренирует Дмитрий Хохлов.

74-летний Мирча Луческу с 2016 по 2017 год тренировал «Зенит», после чего работал со сборной Турции.

Больше всего времени он провел во главе «Шахтера» — с 2004 по 2016 год. Вместе с командой специалист, в частности, стал победителем Кубка УЕФА. 0