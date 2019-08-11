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    «Арсенал» минимально выиграл у «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча — 0:1, обзор гола

    В рамках первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде играл против «Ньюкасла».

    «Ньюкасл» — «Арсенал»
    «Ньюкасл» — «Арсенал»

    «Канониры» стартовали в чемпионате с минимальной победы.

    На 58-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга, который замкнул навес Эйнсли Мэйтленда-Найлза с правого фланга. Этот гол остался единственным в матче.

    АПЛ, 1-й тур
    «Ньюкасл» — «Арсенал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Пьер-Эмерик Обамеянг, 58«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Дамметт, Ласселс, Манкильо, Ритчи, Шелви (Виллемс, 54), Хэйден, Лонгстафф (Сен-Максимен, 67), Альмирон, Жоэлинтон«Арсенал»: Лено, Чемберс, Монреаль, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Уиллок (Себальос, 64), Мхитарян (Мартинелли, 84), Нелсон (Пепе, 71), ОбамеянгПредупреждения: Альмирон (18), Нелсон (25), Мхитарян (37), Джака (81)
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