«Ньюкасл» — «Арсенал»: счет матча — 0:1, обзор гола

В рамках первого тура английской Премьер-лигина выезде играл против

«Канониры» стартовали в чемпионате с минимальной победы.

На 58-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга, который замкнул навес Эйнсли Мэйтленда-Найлза с правого фланга. Этот гол остался единственным в матче.