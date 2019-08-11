«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над лондонским— 4:0.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти — Маркус Рашфорд на скорости влетел в штрафную, где его зацепил за ногу Зума. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

На 65-й минуте Рашфорд разогнал атаку, прошла передача на правый край, Перейра прострелил во вратарскую, а Антони Марсьяль опередил Аспиликуэту и переправил мяч в сетку.

Спустя две минуты Погба из глубины сделал шикарный заброс к штрафной «Челси», Рашфорд выскочил один на один и пробил мимо Кепы.

А на 81-й минуте манкунианцы отработали в обороне и провели быструю атаку. Погба получил обратный пас от Марсьяля, дошёл до штрафной и отдал передачу на Джеймса. Даниэль немного замешкался, но пробил и мяч рикошетом от Эмерсона влетел в дальний угол!

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Челси» дома встретится с «Лестером».