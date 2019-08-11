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    «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 4:0, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Календарь АПЛ
    В матче 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над лондонским «Челси» — 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 18-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти — Маркус Рашфорд на скорости влетел в штрафную, где его зацепил за ногу Зума. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

    На 65-й минуте Рашфорд разогнал атаку, прошла передача на правый край, Перейра прострелил во вратарскую, а Антони Марсьяль опередил Аспиликуэту и переправил мяч в сетку.

    Спустя две минуты Погба из глубины сделал шикарный заброс к штрафной «Челси», Рашфорд выскочил один на один и пробил мимо Кепы.

    А на 81-й минуте манкунианцы отработали в обороне и провели быструю атаку. Погба получил обратный пас от Марсьяля, дошёл до штрафной и отдал передачу на Джеймса. Даниэль немного замешкался, но пробил и мяч рикошетом от Эмерсона влетел в дальний угол!

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Челси» дома встретится с «Лестером».

    АПЛ. 1-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 4:0 (1:0)
    Голы: Рэшфорд, 18 — с пенальти (1:0). Марсьяль, 65 (2:0). Рэшфорд, 67 (3:0). Джеймс, 81 (4:0)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Перейра (Джеймс, 74), Мактоминэй, Погба, Лингард (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Педро, Ковачич, Жоржинью (Канте, 73), Баркли (Пулишич, 58), Маунт, Абрахам (Жиру, 66)Предупреждения: Зума, 36. Лингард, 48. Жоржинью, 52. Абрахам, 57. Линделеф, 69. Марсьяль, 80. Канте, 90
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