УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона 2018/2019

УЕФА определил трех футболистов, которые поборются за звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона 2018/2019. Номинантов указали на официальном сайте организации.

В список попал Лука Йович, который летом перебрался из «Айнтрахта» в мадридский «Реал». Также в номинации будут участвовать два игрока «Челси». Речь идет об Эдене Азаре, сменившем футболку «аристократов» на форму «галактикос», а также об Оливье Жиру.

В списке людей, которые будут определять лучшего, находятся 48 тренеров футбольных клубов, участвовавших в групповом раунде ЛЕ прошлого сезона и 55 журналистов — по одному от каждой ассоциации УЕФА.

Напомним, что трофей выиграл «Челси», одолевший в финале «Арсенал» со счетом 4:1. Лучшим голеодором турнира стал француз Оливье Жиру. 0