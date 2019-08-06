Понсе попросил прощения у Шунина

Нападающий «Спартака»извинился за удаление в матче с «Динамо» (0:0).

«Прежде всего, я бы хотел попросить прощения у вратаря "Динамо" Антона за произошедшее во время субботнего матча столкновения.

Также бы я хотел извиниться перед клубом, перед болельщиками, партнерами по команде и тренерским штабом — всеми членами семьи "Спартака" — за то, что своим удалением заставил товарищей приложить большие усилия в том матче. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен.

Такова моя манера игры: я действую в штрафной на скорости, играю на опережение и всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Но в том эпизоде я пошел на мяч после подачи Бакаева и слишком поздно увидел вратаря "Динамо", поэтому не смог избежать столкновения.

Никакого злого умысла с моей стороны не было. Я очень сожалею о случившемся. Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду осторожнее», — приводит слова Понсе клубная пресс-служба. 0