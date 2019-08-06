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    Заседание по делу Понсе перенесено на неделю

    Спартак Динамо РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ
    Заседание КДК РФС по делу форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе перенесено на неделю.

    Эсекьель Понсе и Антон Шунин
    Эсекьель Понсе и Антон Шунин

    Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «Мы получили ходатайство от "Спартака" о переносе заседания по делу Понсе и удовлетворили его. Футболист в любом случае заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, поэтому есть возможность рассмотреть его дело на следующей неделе.

    В своем ходатайстве "Спартак" указал, что Понсе не сможет быть на заседании КДК в среду, потому что полетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

    Понсе получил красную карточку за нарушение в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0), грубо сфолив против голкипера Антона Шунина. 0

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