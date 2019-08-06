Заседание по делу Понсе перенесено на неделю

Заседание КДК РФС по делу форварда «Спартака»перенесено на неделю.

Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы получили ходатайство от "Спартака" о переносе заседания по делу Понсе и удовлетворили его. Футболист в любом случае заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, поэтому есть возможность рассмотреть его дело на следующей неделе.

В своем ходатайстве "Спартак" указал, что Понсе не сможет быть на заседании КДК в среду, потому что полетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Понсе получил красную карточку за нарушение в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0), грубо сфолив против голкипера Антона Шунина. 0