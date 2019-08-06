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    Билялетдинов: Опыт Зе Луиша — козырь «Порту» в борьбе с «Краснодаром»

    Краснодар Футбол России Лига чемпионов Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов.

    Ринат Билялетдинов
    Ринат Билялетдинов

    Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

    «Шансы у "Краснодара" пройти "Порту" есть. "Порту" потерял много футболистов, идет смена состава, то там же не враги себе. Приходят те, кто способен решить задачу попадания в группу.

    Там есть Зе Луиш, и он хорошо зная эту команду, легко может оправить "Краснодар" в Лигу Европы. Это козырь португальцев.

    Но матч с "Зенитом" показал, что "Краснодар" старается сохранить свое лицо. Глубина состава обеспечена, команда пополнилась квалифицированными футболистами», — приводит слова тренера «Евро-футбол». 0

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