Билялетдинов: Опыт Зе Луиша — козырь «Порту» в борьбе с «Краснодаром»

Известный российский тренерподелился ожиданиями от выступленияв квалификации Лиги чемпионов.

Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» состоится 8 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи — 20.00 мск.

«Шансы у "Краснодара" пройти "Порту" есть. "Порту" потерял много футболистов, идет смена состава, то там же не враги себе. Приходят те, кто способен решить задачу попадания в группу.

Там есть Зе Луиш, и он хорошо зная эту команду, легко может оправить "Краснодар" в Лигу Европы. Это козырь португальцев.

Но матч с "Зенитом" показал, что "Краснодар" старается сохранить свое лицо. Глубина состава обеспечена, команда пополнилась квалифицированными футболистами», — приводит слова тренера «Евро-футбол». 0