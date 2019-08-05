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    Бербатов: За чемпионство в АПЛ снова будут бороться «МанСити» и «Ливерпуль»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль Челси Арсенал Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата Англии, стартующего 9 августа.

    Димитар Бербатов
    Димитар Бербатов

    «К своему сожалению я должен признать, что "Манчестер Сити", вероятнее всего, снова будет чемпионом Англии. Следом за ним финиширует "Ливерпуль". Да, они снова будут вести борьбу.

    Далее разместятся "Тоттенхэм" и "Челси". "Челси" станет четвертым, потому что теперь их тренирует Фрэнк Лэмпард, а его философия мне по душе.

    А далее, уже "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" займут привычные места», — сказал Бербатов The Mirror.

    Отметим, что на протяжении двух сезонов подряд победу в домашнем чемпионате одерживают подопечные Хосепа Гвардиолы.

    4 августа «Манчестер Сити» также стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» по пенальти. 0

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