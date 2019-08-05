Бербатов: За чемпионство в АПЛ снова будут бороться «МанСити» и «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата Англии, стартующего 9 августа.

«К своему сожалению я должен признать, что "Манчестер Сити", вероятнее всего, снова будет чемпионом Англии. Следом за ним финиширует "Ливерпуль". Да, они снова будут вести борьбу.

Далее разместятся "Тоттенхэм" и "Челси". "Челси" станет четвертым, потому что теперь их тренирует Фрэнк Лэмпард, а его философия мне по душе.

А далее, уже "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" займут привычные места», — сказал Бербатов The Mirror.

Отметим, что на протяжении двух сезонов подряд победу в домашнем чемпионате одерживают подопечные Хосепа Гвардиолы.

4 августа «Манчестер Сити» также стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль» по пенальти. 0