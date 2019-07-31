Шюррле официально стал игроком «Спартака»

На своей странице в Instagram гендиректор московскогосообщил о том, чтоофициально стал игроком клуба.

На своей странице в социальной сети Цорн опубликовал фотографии с хавбеком, который держит в руках футболку «красно-белых». В течение сезона Шюррле будет выступать под 20 номером.

Напомним, что «Спартак» оформил арендное соглашение с дортмундской «Боруссией» до конца сезона 2019/2020. После истечения контракта у московского клуба будет возможность выкупить футболиста за 8 млн евро. Зарплата немца в Москве составит 3 млн евро.

Ранее поступала информация о том, что «Бешикташ» намерен перехватить полузащитника, однако агент Шюррле опроверг эту информацию соответствующим заявлением.

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