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    Алжирец Наиджи может продолжить карьеру в Португалии вместо России

    Трансферы Футбол России ЦСКА Португалия
    Нападающий алжирского клуба «Параду» Закария Наиджи может перейти в команду третьего дивизиона Португалии «Жил Висенте», информирует Record.

    Закария Наиджи
    Закария Наиджи

    По данным источника, руководство португальской команды намерено арендовать футболиста сборной Алжира.

    Накануне сообщалось, что московский ЦСКА близок к приобретению Наиджи за два миллиона евро. При этом условия личного контракта с игроком еще не согласованы.

    В прошедшем сезоне 24-летний Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.

  • ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
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    • Всего в составе «Параду» он провел 57 матчей и отличился 32 раза. В составе сборной Алжира форвард сыграл одну встречу. 0

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