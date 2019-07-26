Алжирец Наиджи может продолжить карьеру в Португалии вместо России

Нападающий алжирского клубаможет перейти в команду третьего дивизиона Португалии, информирует Record.

По данным источника, руководство португальской команды намерено арендовать футболиста сборной Алжира.

Накануне сообщалось, что московский ЦСКА близок к приобретению Наиджи за два миллиона евро. При этом условия личного контракта с игроком еще не согласованы.

В прошедшем сезоне 24-летний Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.

Всего в составе «Параду» он провел 57 матчей и отличился 32 раза. В составе сборной Алжира форвард сыграл одну встречу. 0