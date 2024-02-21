Россиянин Павел Котов сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 13:00 мск. Эмбер — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Юго на прошлой неделе провалил турнир в Роттердаме, не сумев пройти даже первый раунд.

Француз проиграл финну Эмилю Руусувуори (6:7, 6:4, 3:6), хотя после второго сета было ощущение, что ему удалось взять игру под свой контроль.

С другой стороны, это поражение не стало большим сюрпризом. Эмбер отправился в Нидерланды сразу после победы на турнире в Марселе.

Очевидно, что не так давно дебютировавший в топ-20 Эмбер просто не успел прийти в себя в эмоциональном плане. Он явно нуждался в небольшой паузе, которая возникла после неудачной встречи с Руусувуори.

Также стоит отметить, что до Роттердама Юго ни разу в этом году не проигрывал в стартовом матче.

Котов

Павел в первом раунде одержал классную победу над Лоренцо Сонего — 6:2, 7:5.

Надо признать, что столь убедительная игра россиянина стала сюрпризом. Итальянец все-таки не самый приятный соперник на крытых кортах.

Правда, то же самое можно сказать и про Котова, который в прошлом году выиграл девять из 11-ти матчей под крышей. Осенью он дошел до финала в Стокгольме и до полуфинала в Софии.

Все прогнозы на теннис

Котов в матче против Сонего показал эффективный теннис и на своей подаче, и на приеме. Соперник, похоже, тоже не ожидал, что Павел продемонстрирует столь высокий уровень.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.45, победу Котова букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: француз добился существенного прогресса за последние полгода, но очевидно, что россиянин с некоторых пор тоже не подарок. Вполне вероятно, что Павел заставит 18-ю ракетку мира провести на корте больше двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.