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    Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

    Между тем Светская жизнь Ювентус Футбол Италии Сборная Португалии Португалия
    Нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает официальный Twitter округа Кларк.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Прокуратура США не имеет доказательств вины футболиста.

    «Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны вне разумного сомнения», — говорится в сообщении.

    Напомним, что 28 сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней Майорги, которая утверждала, что Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года.

  • Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
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