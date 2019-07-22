Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Нападающему «Ювентуса» и сборной Португалиине будет предъявлено обвинение в изнасиловании американки сообщает официальный Twitter округа Кларк.

Прокуратура США не имеет доказательств вины футболиста.

«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны вне разумного сомнения», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней Майорги, которая утверждала, что Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года.

В 2010 году она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока. 0