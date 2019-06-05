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    Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

    Между тем Светская жизнь Скандалы Ювентус Футбол Италии Сборная Португалии Португалия
    Дело об обвинении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто, сообщает Bloomberg.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства. При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

    Напомним, что осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

    В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м она подробно рассказала обо всем, поэтому полиция возобновила дело. 0

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