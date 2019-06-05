Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Дело об обвинении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалиив изнасиловании закрыто, сообщает Bloomberg.

В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства. При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

Напомним, что осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м она подробно рассказала обо всем, поэтому полиция возобновила дело. 0