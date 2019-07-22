ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • 15:44
    • «Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы
  • 20:21
    • Егоров доволен работой арбитров на старте сезона
  • 20:08
    • Лучший бомбардир и снайпер в истории МХЛ перешел в московское «Динамо»
  • 18:28
    • Сын Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 18:13
    • «Аякс» подписал защитника сборной Мексики
    Все новости спорта

    Егоров доволен работой арбитров на старте сезона

    РФС РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров призвал спокойнее относиться к судейским ошибкам.

    Александр Егоров
    Александр Егоров

    По его словам, арбитры нормально справляются со своими обязанностями на старте сезона.

    «О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следующий матч РПЛ.

    Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR. Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.

    Несмотря на то, что поступает много жалоб, я считаю, что мы стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!

  • Егоров указал на неназначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»
  • Читайте по теме

    • Назначение на матч Лиги Европы должно пойти Левникову на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужно русло», — приводит слова Егорова Sport24.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Челси»
  • 2.20
  • Завтра в 13:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Челси» отсутствием Месси и Суареса?
  • «Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Будет ли победа «Арарата» убедительной?
  • «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Линкольн» сдастся без боя?
  • «Арарат-Армения» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России Вчера в 23:470
  • 16:13
    • «Урал» подписал форварда «Легии»
  • 15:59
    • В «Порту» опасаются коллективной игры «Краснодара»
  • 15:56
    • Быстров: Надо совладать со страхами и проходить «Порту»
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Юргорден» на третью позицию в Аллсвенскан?
  • 2.60
    •
  • 20:36
    • Ракитич рассмотрит предложения, но хотел бы остаться в «Барселоне»
  • 19:53
    • Егоров указал на неназначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»
  • 19:36
    • Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • 15:18
    • Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попасться
  • 15:03
    • Де Хеа хочет стать капитаном «МЮ»
  • 13:49
    • Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие