Егоров доволен работой арбитров на старте сезона

Глава департамента судейства и инспектирования РФСпризвал спокойнее относиться к судейским ошибкам.

По его словам, арбитры нормально справляются со своими обязанностями на старте сезона.

«О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следующий матч РПЛ.

Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR. Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.

Несмотря на то, что поступает много жалоб, я считаю, что мы стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!

Назначение на матч Лиги Европы должно пойти Левникову на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужно русло», — приводит слова Егорова Sport24.ru. 0