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    Егоров указал на неназначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»

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    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал комментарий по поводу спорного решения арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч второго тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (2:2).

    Александр Егоров
    Александр Егоров

    Во время единоборства в штрафной площади «красно-белых» на 60-й минуте полузащитник московской команды Фернандо толкнул в спину защитника «желто-синих» Дмитрия Чистякова.

    «В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота "Спартака", Фернандо нарушал правила.

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    • Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения», — цитирует Егорова «Спорт-Экспресс». 0

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