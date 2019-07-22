Егоров указал на неназначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом»

Александр Егоров
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Во время единоборства в штрафной площади «красно-белых» на 60-й минуте полузащитник московской команды Фернандо толкнул в спину защитника «желто-синих» Дмитрия Чистякова.
«В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота "Спартака", Фернандо нарушал правила.
Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения», — цитирует Егорова «Спорт-Экспресс». 0