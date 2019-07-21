Карпин: Обсуждать судейство нет смысла

Главный тренер «Ростова»после матча второго тура чемпионата России со(2:2) высказал мнение о судействе в РПЛ.

«Не хочу говорить про арбитров. В этом нет смысла. Мы никак не можем повлиять на их работу, так что даже думать не хочу на эту тему.

Нам нужно искать способ, как улучшить свою игру и сделать так, чтобы соперник, в идеале, в нашу штрафную даже не мог бы заходить. Тогда и у рефери не появится как-то поводов для спорных решений.

А смысл думать о чем-то, раз не можем на это повлиять? Понятно, что если соперник ни разу не доберется до нашей штрафной, то это идеальная картина мира.

Ясно, что такое практически невозможно, но нам надо к подобному стремиться. Должны работать над тем, как это воплотить в жизнь, размышлять, что для этого сделать.

Тренерский штаб заботит то, что он способен изменить — улучшение нашего футбола, а не те факторы, на которые мы не в силах повлиять. Вот и все», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». 0