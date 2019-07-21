ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 23:36
    • «Зенит» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:01
    • «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
  • 18:27
    • Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»
  • 18:25
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
    Все новости спорта

    Думбия может вернуться в Россию

    Жирона Футбол Испании РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Жироны» Сейду Думбия может вернуться в чемпионат России, сообщает Diari De Girona.

    Сейду Думбия
    Сейду Думбия

    Наставник каталонцев Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на 31-летнего ивуарийца, контракт которого с клубом действует до 2021 года.

    На нападающего претендуют несколько клубов из РПЛ, а также турецкий «Генчлербирлиги».

    Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 годы, а также вернулся в аренду на полгода в сезоне 2015/2016. Всего он провел за команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 результативных передач.

    После ухода из ЦСКА Думбия также выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг».

    В «Жирону» форвард перешел как свободный агент в августе 2018 года и в 22 матчах забил три гола. По итогам сезона каталонский клуб вылетел из Примеры. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результат
  • Вчера в 02:23
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос»
  • 3.20
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидеры Восточной конференции смогут забить друг другу
  • «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Смогут ли команды определить победителя в первой встрече?
  • «Виктория» Пльзень — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Будет ли для «Судувы» «легкой прогулкой» матч в Сан-Марино?
  • «Тре Пенне» — «Судува». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода 01:140
  • 18:05
    • «Спартак» интересуется нападающим «Штутгарта»
  • 16:05
    • «Урал» уверенно переиграл «Ахмат»
  • 23:50
    • Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия
    ЦСКА Футбол Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победойПобеда ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 01:140
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 23:18
    • Думбия может вернуться в Россию
  • 23:00
    • Докампо: Как и в матче с «Локомотивом», начали не очень хорошо
  • 22:46
    • Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла
    Тонни де Вильена Футбол Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в УфеГостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 23:410
  • 22:29
    • Панченко: «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. Полное разочарование
  • 22:17
    • Паршивлюк: Испортили праздник и себе, и болельщикам
  • 22:02
    • Парфенов: Был тяжелый момент в матче, перетерпели его
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие