Думбия может вернуться в Россию

Нападающий «Жироны»может вернуться в чемпионат России, сообщает Diari De Girona.

Наставник каталонцев Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на 31-летнего ивуарийца, контракт которого с клубом действует до 2021 года.

На нападающего претендуют несколько клубов из РПЛ, а также турецкий «Генчлербирлиги».

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 годы, а также вернулся в аренду на полгода в сезоне 2015/2016. Всего он провел за команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 результативных передач.

После ухода из ЦСКА Думбия также выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг».

В «Жирону» форвард перешел как свободный агент в августе 2018 года и в 22 матчах забил три гола. По итогам сезона каталонский клуб вылетел из Примеры. 0