Спортивный директор «Оренбурга»: После матча с «Зенитом» будут приобретения

Спортивный директор «Оренбурга»рассказал о возможных приобретениях клуба.

Дмитрий Андреев youtube.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всем объявить официально.

Пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с "Зенитом" уже могут пойти приобретения», — приводит News.ru слова Андреева.

Напомним, «Оренбург» потерпел два поражения на старте чемпионата — от «Ростова» (1:2) и ЦСКА (1:2) — и занимает последнее место в турнирной таблице.

В третьем туре 28 июля «Оренбург» сыграет дома с «Зенитом». 0