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    Гацкан: В моей карьере наступает новый этап

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    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, почему покидает донской клуб и переходит в другую команду.

    Александр Гацкан
    Александр Гацкан

    «Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова".

    Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле.

    Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!», — приводит слова игрока пресс-служба «Ростова».

    По сообщениям СМИ, игрок продолжит карьеру в ФК «Сочи». 0

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