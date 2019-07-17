Гацкан: В моей карьере наступает новый этап

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, почему покидает донской клуб и переходит в другую команду.

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе "Ростова".

Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле.

Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!», — приводит слова игрока пресс-служба «Ростова».

По сообщениям СМИ, игрок продолжит карьеру в ФК «Сочи». 0