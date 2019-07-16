«Ростов» изобразил Карпина сбитым летчиком перед матчем со «Спартаком»

Валерий Карпин
globallookpress.com
Летом 2014 года «сбитым летчиком» Карпина назвал владелец «красно-белых» Леонид Федун.
«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со "Спартаком"!», — говорится в тексте сообщения.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 16 июля 2019 г.
Он вновь за штурвалом!
Ждем битву со "Спартаком"!
20 июля на "Ростов Арене"!
Билеты и абонементы: https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/YfSnDqSv1c
Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало — в 21:30 по московскому времени.