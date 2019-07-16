Краневиттер принял решение покинуть «Зенит»

Полузащитникзаявил, что намерен покинуть петербургский клуб в это трансферное окно.

«Я собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть "Зенит". Уже долгое время я не играл хотя-бы десять матчей кряду.

Пока я просто тренируюсь и жду новостей. Паредес своим примером доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины на тех же условиях, что и я.

Вернуться в состав национальной сборной — это главное, чего я хочу. Где бы я не играл, я буду ждать вызова в сборную», — передает слова Краневиттера La Oral Deportiva.

В минувшем сезоне 26-летний аргентинец провел только 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них двумя результативными передачами. 0