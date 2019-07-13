«Рубин» объявил о трансфере Старфельта

объявил о подписании контракта со шведским защитником

Как сообщает официальный сайт казанцев, Старфельт поставил подпись под контрактом, который рассчитан на четыре года.

Шведский футболист будет играть в «Рубине» под №2.

«Это отличный шаг для роста. Моя главная задача сейчас играть, закрепиться в составе. Знаю что у "Рубина" есть большие достижения. В будущем, я надеюсь, что мы вернемся наверх турнирной таблицы, и, конечно, я хочу играть в еврокубках», — отметил футболист

Ранее Старфельт выступал за шведские команды «Броммапойкарна» и «Гетеборг». 0