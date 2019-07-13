Федотов: гол «Спартака» был забит с нарушением правил

Судьядал свою трактовку момента, в котором игрок «Спартака» Жиго забил гол. По его мнению, он сделал это с нарушением правил, отмечает «Чемпионат» , ссылаясь на телеканал «Матч Премьер».

Специалист считает, что Самюэль Жиго действовал не в рамках футбольных правил. Футболист положил руку на голову соперника и тем самым не позволил ему как следует выпрыгнуть вверх. Таким образом, в том эпизоде можно было засчитать фол, утверждает Федотов.

Напомним, что «Спартак» вырвал победу у «Сочи» на 3 добавленной минуте встречи. Во втором туре «красно-белым» предстоит сыграть с «Ростовом». Поединок состоится 20 июля на арене «сельмашей». 0