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    Федотов: гол «Спартака» был забит с нарушением правил

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    Судья Игорь Федотов дал свою трактовку момента, в котором игрок «Спартака» Жиго забил гол. По его мнению, он сделал это с нарушением правил, отмечает «Чемпионат», ссылаясь на телеканал «Матч Премьер».

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    Специалист считает, что Самюэль Жиго действовал не в рамках футбольных правил. Футболист положил руку на голову соперника и тем самым не позволил ему как следует выпрыгнуть вверх. Таким образом, в том эпизоде можно было засчитать фол, утверждает Федотов.

    Напомним, что «Спартак» вырвал победу у «Сочи» на 3 добавленной минуте встречи. Во втором туре «красно-белым» предстоит сыграть с «Ростовом». Поединок состоится 20 июля на арене «сельмашей». 0

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